Сборная России по хоккею разгромила Германию в матче Евровызова в Сочи

Хоккеисты сборной России 6 апреля одержали победу над национальной командой Германии в первом матче в рамках Еврочелленджа

Поединок состоялся в сочинском ледовом дворце «Большой» и завершился со счетом 4:1.

В составе россиян команды по шайбе забросили Кирилл Семенов и Алексей Береглазов, дубль на счету Артема Ильенко. Единственную шайбу в ворота Александра Судницина забил Марк Михаэлис, передает RT.

Напомним, второй матч Еврочелленджа между Россией и Германией состоится в Сочи 7 апреля, начало в 17:00.

Как сообщали Юга.ру, в феврале хоккейная команда из России завоевала золото Олимпийских игр в Южной Корее, обыграв в финале сборную Германии.