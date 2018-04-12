СМИ написали, что краснодарским полицейским запретили ходить в «Макдоналдс» и улыбаться. В МВД опровергли это

В интернете распространили сообщения о том, что в Краснодарском крае полицейским запретили посещать «Макдоналдс», улыбаться и хмуриться, сидеть в автобусах и изменять супругам

В документе говорится, что сотрудникам полиции строго воспрещается посещать киноцентры, рестораны и ночные клубы, «Макдоналдс» и «Шоколадницу», им нельзя носить шорты, короткие юбки и открытые платья, футболки с рукавами выше локтя и с надписями на иностранном языке, открытые купальники и плавки «с вульгарными округлениями», а полицейским в форме запрещено сидеть в общественном транспорте. Кроме того, им нельзя улыбаться, хмуриться и материться, а также нарушать принципы семейного права — изменять, избивать супругов и наказывать детей. Все эти запреты распространяются и на сотрудников, которые находятся в отпуске.

Фотография якобы официального предписания от руководства ГУ МВД по Краснодарскому краю появилась в Telegram-канале «4chan» .

На фото указано, что новые предписания вступят в силу 1 июня. Контролем за исполнением правил займутся комендантские патрули, которые будут проверять полицейских даже «в ночное время по адресам расквартирования». За нарушение правоохранителям грозит увольнение.

В подписи к документу фамилия начальника регионального ведомства Владимира Виневского написана с ошибкой, а также дается ссылка на утратившее в 2015 году силу положение закона о службе в ОВД.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю прокомментировали порталу Юга.ру распространившуюся в сети информацию.

«Распространяемый в интернете документ, якобы подписанный начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю и накладывающий ограничения на сотрудников органов внутренних дел, является вымыслом», — заявили в пресс-службе главка.