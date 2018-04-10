«Базэл Аэро»: Продажа аэропорта Геленджика не связана с санкциями

В компании «Базэл Аэро» прокомментировали сообщения о продаже 99% доли аэропорта Геленджика

В пресс-службе компании Юга.ру сообщили, что стратегия «Базэл Аэро» — сосредоточиться на развитии своих ключевых аэропортов в Сочи, Краснодаре и Анапе и предприятие давно рассматривало варианты выхода из управления аэропортом Геленджика.

«Если это решение будет принято советом директоров и всеми акционерами, то это поможет сосредоточить усилия менеджмента на более крупных авиационных активах в Краснодарском крае. Изменения конфигурации портфеля активов в совместном предприятии никак не связаны с санкциями и направлены исключительно на дальнейшее развитие холдинга и фокусировку усилий — в частности, на реализации проекта строительства нового аэропортового комплекса в Краснодаре», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ВТБ и неназванного партнера о покупке 99% ООО «Аэропорт Геленджик». Ранее ВТБ не заявлял о намерении купить аэропорт, но осенью 2017 года стало известно, что свою долю хотел продать Сбербанк. 6 апреля Олег Дерипаска попал в расширенный санкционный список Минфина США.