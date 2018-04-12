Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров компании «Норникель»

Вся Россия

Распечатать

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров ГМК «Норильский никель»

В компании заявили, что от бизнесмена поступил официальный отказ от номинации. Теперь право выдвинуть новую кандидатуру вместо Дерипаски переходит к совету директоров «Норникеля», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, Дерипаска в феврале покинул пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group. В марте он стал седьмым в списке миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes.

Бизнес-сообщество Олег Дерипаска
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ОНФ: Южная транспортная прокуратура купила коттедж за 9 млн рублей
Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram
В Ростове «Магнит» оштрафовали за нарушение прав инвалидов
В Армавире банду будут судить за убийство курьеров в лифте и похищение 10 млн рублей
В Адыгее объявили народный сбор экспонатов для Музея туриста
В Адыгее 16 апреля объявили выходным днем в связи с Радоницей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале