Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров компании «Норникель»
Российский бизнесмен Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров ГМК «Норильский никель»
В компании заявили, что от бизнесмена поступил официальный отказ от номинации. Теперь право выдвинуть новую кандидатуру вместо Дерипаски переходит к совету директоров «Норникеля», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.
Как сообщали Юга.ру, Дерипаска в феврале покинул пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group. В марте он стал седьмым в списке миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes.
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