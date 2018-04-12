Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров компании «Норникель»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров ГМК «Норильский никель»

В компании заявили, что от бизнесмена поступил официальный отказ от номинации. Теперь право выдвинуть новую кандидатуру вместо Дерипаски переходит к совету директоров «Норникеля», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Как сообщали Юга.ру, Дерипаска в феврале покинул пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group. В марте он стал седьмым в списке миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes.