Жителей Сочи предупредили о тумане
Утром и днем 11 апреля в Сочи ожидается туман
Видимость составит 500–1000 метров. Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности, отметили в пресс-службе мэрии курорта.
Туман пришел с моря и затронул только прибрежный кластер. В горах Красной Поляны — ясно.
На вершине Роза Пик днем ожидается около 10 °С, внизу — до 20 °С. Открыты трассы Южного сектора и Северного склона от Пика за исключением «Тритона», «Каскада», «Бумеранга» и «Аибги», рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Напомним, 4 апреля из-за рекордно теплой весны начали закрывать красные трассы на плато Псехако на «Роза Хутор».
Как сообщали Юга.ру, 11 апреля на юге Черноморского побережья метеорологи спрогнозировали потепление до 27 °С.
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