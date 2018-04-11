Жителей Сочи предупредили о тумане

Утром и днем 11 апреля в Сочи ожидается туман

Видимость составит 500–1000 метров. Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности, отметили в пресс-службе мэрии курорта.

Туман пришел с моря и затронул только прибрежный кластер. В горах Красной Поляны — ясно.

На вершине Роза Пик днем ожидается около 10 °С, внизу — до 20 °С. Открыты трассы Южного сектора и Северного склона от Пика за исключением «Тритона», «Каскада», «Бумеранга» и «Аибги», рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Напомним, 4 апреля из-за рекордно теплой весны начали закрывать красные трассы на плато Псехако на «Роза Хутор».

Как сообщали Юга.ру, 11 апреля на юге Черноморского побережья метеорологи спрогнозировали потепление до 27 °С.