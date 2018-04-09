На Кубани прогнозируют потепление до 27 °С

В Краснодарском крае к середине рабочей недели сохранится ясная погода, ожидается повышение температуры

По данным краевого гидрометцентра, до среды на Кубани осадков не ожидается. В понедельник днем воздух прогреется до 18-23 °С, местами в южной части 25 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, днем в отдельных пунктах до 20 м/с.

В ночь на 10 апреля похолодает до 4-9 °С, местами в восточной части 2-7 °С, днем 15-20 °С, местами воздух прогреется до 24 °С. Ветер 5-10 м/с, во вторник порывы будут достигать 12-17 м/с.

В Краснодаре днем 9 апреля термометры покажут 22-24 °С. В следующие двое суток ночью будет 8-9 °С, днем — 23 °С, ветер стихнет до 2 м/с.