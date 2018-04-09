На Кубани прогнозируют потепление до 27 °С
В Краснодарском крае к середине рабочей недели сохранится ясная погода, ожидается повышение температуры
По данным краевого гидрометцентра, до среды на Кубани осадков не ожидается. В понедельник днем воздух прогреется до 18-23 °С, местами в южной части 25 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, днем в отдельных пунктах до 20 м/с.
В ночь на 10 апреля похолодает до 4-9 °С, местами в восточной части 2-7 °С, днем 15-20 °С, местами воздух прогреется до 24 °С. Ветер 5-10 м/с, во вторник порывы будут достигать 12-17 м/с.
В Краснодаре днем 9 апреля термометры покажут 22-24 °С. В следующие двое суток ночью будет 8-9 °С, днем — 23 °С, ветер стихнет до 2 м/с.
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На Черноморском побережье также без осадков. Дневные температуры — 18-23 °С, местами на юге до 26 °С. Ветер 12-14 м/с, местами до 17 м/с. На участке Анапа — Геленджик порывы 20-25 м/с.
Во вторник и среду ветер на побережье стихнет до 6-11 м/с. В районе Анапы — Геленджика сохранятся порывы 15-20. В ночь на 10 апреля термометры покажут 10-15 °С, в горах Туапсинского района 5-10 °С. Днем потеплеет до 18-23 °С, на юге — до 27 °С.
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