В Сочи из-за рекордно теплой весны начали закрывать горнолыжные трассы

На горнолыжных курортах Красной Поляны 4 апреля закрыли для райдеров красные трассы на плато Псехако

«На "Лауре" закончились красные трассы F и синие В. С сегодняшнего дня будут работать только зеленые — I, C, E, а также синие — Н-Н1», — рассказали в горно-туристическом центре «Газпром».

На «Альпике» красные трассы пока работают, но ожидается,что вскоре их также закроют.

Из-за малоснежной зимы и рекордно теплой ранней весны на курорте досрочно закрыли трассы для беговых лыж и сноутюбинга. На курорте «Роза Хутор» 4 апреля открыты для катания только трассы от Пика на высоте 2320 метров над уровнем моря до 1600 метров, кроме трасс «Тритон», «Каскад» и «Бумеранг».