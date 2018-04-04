В Сочи из-за рекордно теплой весны начали закрывать горнолыжные трассы
На горнолыжных курортах Красной Поляны 4 апреля закрыли для райдеров красные трассы на плато Псехако
«На "Лауре" закончились красные трассы F и синие В. С сегодняшнего дня будут работать только зеленые — I, C, E, а также синие — Н-Н1», — рассказали в горно-туристическом центре «Газпром».
На «Альпике» красные трассы пока работают, но ожидается,что вскоре их также закроют.
Из-за малоснежной зимы и рекордно теплой ранней весны на курорте досрочно закрыли трассы для беговых лыж и сноутюбинга. На курорте «Роза Хутор» 4 апреля открыты для катания только трассы от Пика на высоте 2320 метров над уровнем моря до 1600 метров, кроме трасс «Тритон», «Каскад» и «Бумеранг».
4 апреля температура воздуха на высоте 600 метров составит 8-13 °С, на высоте 2000 метров — -4...+1 °С, на высоте 1200-1300 метров будет около 0 °С, рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».
Напомним, накануне в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по заморозкам. По ночам и в утренние часы 4 и 5 апреля спрогнозировали похолодание в южной и центральной части Кубани.
Как сообщали Юга.ру, 12 марта курорты Красной Поляны начали переводить на весенний режим работы. Горнолыжный сезон в Сочи продлится до 22 апреля.
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