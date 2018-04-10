Партнером ВТБ в покупке аэропорта Геленджика стал основатель «Балтики» и экс-глава «Олимпстроя» Боллоев

Равные доли уставного капитала ООО «Аэропорт Геленджик» приобретут ВТБ и предприниматель Таймураз Боллоев

«ВТБ совместно с партнером Таймуразом Боллоевым планирует закрыть сделку по приобретению аэропорта Геленджик. Мы видим перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и рассматриваем данный актив как долгосрочную инфраструктурную инвестицию. Мы планируем развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ВТБ.

Закрытие сделки ожидается в ближайшее время, отметили в пресс-службе. Ценовые параметры сделки не раскрываются. Как пишет «Коммерсантъ», сделка предполагает приобретение двух одинаковых долей в размере 49,5% уставного капитала компании.

Сейчас аэропортом управляет совместное предприятие «Базэл Аэро» (входит в ГК «Базэл» Олега Дерипаски). В нем 50% плюс одна акция принадлежат «Базэлу», 30% сингапурской Changi Airports International и еще 20% «Сбербанку». Кроме актива в Геленджике «Базэл аэро» управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, 10 апреля стало известно, что ФАС одобрила ходатайство ВТБ и неназванного партнера о покупке 99% ООО «Аэропорт Геленджик». В «Базэл Аэро» при этом заявили, что выход компании из управления аэропортом Геленджика не связан с санкциями (6 апреля Дерипаска попал в расширенный санкционный список Минфина США), так как предприятие давно рассматривало варианты выхода из управления аэропортом.