В Сочи запустят авиарейс из Владивостока

Компания «Уральские авиалинии» 26 мая начнет выполнять рейсы в Сочи из Владивостока

Самолет Владивосток — Красноярск — Сочи будет совершать рейс раз в неделю, при этом время полета сократилось на три часа. Рейс будет выполняться из аэропорта Владивосток по понедельникам, обратный самолет — по воскресеньям.

Билеты уже поступили в продажу. Перелет Владивосток — Красноярск будет стоить от 13 тыс. 945 рублей, Владивосток — Сочи обойдется минимум в 15 тыс. 789 рублей, билет на авиарейс из Красноярска в Сочи — от 10 тыс. 406 рублей, сообщается на сайте аэропорта Владивосток.