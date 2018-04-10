На Ставрополье преступную группу будут судить за разбой, вымогательство и хранение наркотиков

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении вооруженной преступной группы, в составе которой было пять человек

Установлено, что участники банды совершили разбойное нападение в Кисловодске. Угрожая пистолетом, они похитили у мужчины отечественный автомобиль стоимостью 270 тыс. рублей.

Кроме того, преступная группа совершила два факта вымогательства Пятигорске. Злоумышленники угрожали огнестрельным оружием и требовали передачи денег — от 250 до 500 тыс. рублей. Следствие также установило, что организатор банды, угрожая применить насилие, требовал у гражданина 100 тыс. рублей якобы за возврат долга третьему лицу.

Сотрудники УФСБ РФ по Ставропольскому краю пресекли деятельность преступной группировки. При обыске у двух членов банды изъяли наркотики — более 7 граммов героина и спайс.

Возбуждено семь уголовных дел, объединенных в одно производство. Три участника преступной группы заключены под стражу, еще двое объявлены в розыск. В отношении последних уголовное дело выделили в отдельное производство.

Троих подозреваемых обвинили в совершении преступлений по ст. 209 УК РФ (Бандитизм), ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), ст. 162 УК РФ (Разбой), ст. 163 УК РФ (Вымогательство), ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков).

Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.