ФК «Ростов» отложил старт продаж на тестовый матч на «Ростов-Арене»

Старт продаж билетов на первый тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена» между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском» отложен по техническим причинам

В социальных сетях очевидцы писали, что некоторые болельщики — несколько сотен человек — за 10 часов до открытия касс записались в очередь. Однако ФК «Ростов» отложил старт продаж на тестовый матч.

«По техническим причинам, не зависящим от ФК "Ростов", 9 апреля в кассах стадиона "Олимп-2" будет проходить только обмен сезонных абонементов на билеты на три тестовых игры на "Ростов-Арене". Информация о старте продажи билетов общей квоты на игру "Ростов" — "СКА-Хабаровск" появится во всех источниках клуба позже», — рассказали в пресс-службе клуба.

Как сообщали Юга.ру, стадион «Ростов-Арена» откроют 15 апреля матчем Российской футбольной премьер-лиги между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).