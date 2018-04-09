Обыкновенные акции Сбербанка обвалились на 20%

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Обыкновенные акции Сбербанка на торгах Московской биржи 9 апреля снизились более чем на 20% к уровню закрытия торгов 6 апреля

На фоне общего падения рынка после объявления США о новых санкциях в отношении России обыкновенные акции Сбербанка снизились до 205 рублей за бумагу, привилегированные акции упали на 17%, до 180,03 рубля за бумагу.

В последний раз котировки обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка опускались ниже 205 рублей в ноябре 2017 года, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, 6 апреля Минфин США расширил санкционный список против России. Под санкции попали 38 человек и 15 компаний. 9 апреля «Русал» предупредил о возможных технических дефолтах из-за санкций США, а курс евро впервые с сентября 2016 года превысил 73 рубля.

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