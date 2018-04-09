Курс евро впервые с сентября 2016 года превысил 73 рубля

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На торгах Московской биржи 9 апреля курс евро вырос на 1,97 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов и составил 73,35 рубля

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Такой отметки евро достиг впервые с сентября 2016 года. Доллар на бирже вырос на 1,39 рубля и составил 59,56 рубля.

По мнению независимого экономического эксперта Антона Шабанова, повышение вызвано новыми санкциями, которые США ввели в отношении России. В частности они отразились на компании «Русал».

«Сегодня довольно жаркий день, когда падают все основные российские индексы. Индекс ММВБ падает на 9% — это много в рамках одного дня. Валюта также оказывается под давлением, в начале дня доллар возрастает на 1,18 рубля, евро — на 1,46 рубля. Это большие суммы. Многим компаниям стал закрыт иностранный рынок, при этом большая часть долгов у них до сих пор номинирована в иностранной валюте, эту валюту где-то и как-то нужно брать — самый главный и важный вопрос», — цитирует Шабанова RT.

По его мнению, обвал не продлится долго, постепенно рынок восстановится.

Как сообщали Юга.ру, 6 апреля Минфин США расширил санкционный список против России. Под санкции попали 38 человек и 15 компаний. 9 апреля «Русал» предупредил о возможных технических дефолтах из-за санкций США.

Деньги Санкции США
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