В Сочи для студентов устроили квест по финболу в преддверии ЧМ-2018

Краснодарский край

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В Сочи студенты провели турнир по финболу — интеллектуальной игре, которая сочетала задания на тему финансов и футбола

Квест был посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу. Победители и призеры получили стилизованные футбольные мячи с логотипами федерального проекта.

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Игра в финбол состоялась в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности детей и молодежи, которая открылась 9 апреля в Сочи. Старт акции дал министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

«Число вакансий в Краснодарском крае все больше и больше растет. Это говорит о том, что наш регион инвестиционно привлекателен. Раньше в Сочи приезжали на ПМЖ люди в пенсионном возрасте, сегодня едет много молодежи», — отметил министр.

По его словам, основы финансовой грамотности нужно закладывать в детском возрасте.

«Помните, как раньше нам в детстве дарили копилку, мы собирали деньги, потому что планировали какую-то покупку. К сожалению, сейчас об этом задумывается очень маленький процент молодежи. Нужно эти навыки возвращать и приумножать. Мы должны готовить наших детей, молодежь, чтобы они не потерялись в большом финансовом мире», — заключил Руппель.

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Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.

Образование Студенты ЧМ-2018

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