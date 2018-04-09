На Ставрополье скончался пилот разбившегося вертолета Ми-2

Ставропольский край

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В Ставропольском крае в больнице умер пилот вертолета Ми-2, который разбился во время сельскохозяйственных работ

Мужчина скончался в связи с полученными травмами в возрасте 74 лет. Сейчас продолжается проверка. После этого решат вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного СУТ СК России.

Как сообщали Юга.ру, вертолет упал в районе станицы Новомарьевской. Предварительной причиной падения вертолета назвали отказ двигателя.

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На Ставрополье скончался пилот разбившегося вертолета Ми-2
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