На Ставрополье при падении вертолета пострадал один человек
В Шпаковском районе Ставропольского края 5 апреля упал вертолет Ми-2
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Отмечается, что вертолет упал при выполнении сельскохозяйственных работ. На борту находился один пилот. Он получил травмы.
«Вертолет упал в районе станицы Новомарьевской. На место выехали все оперативные службы», — сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Сейчас устанавливают причины происшествия.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.