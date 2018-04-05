На Ставрополье при падении вертолета пострадал один человек

Ставропольский край

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В Шпаковском районе Ставропольского края 5 апреля упал вертолет Ми-2

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. 

Отмечается, что вертолет упал при выполнении сельскохозяйственных работ. На борту находился один пилот. Он получил травмы.

«Вертолет упал в районе станицы Новомарьевской. На место выехали все оперативные службы», — сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Сейчас устанавливают причины происшествия.

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На Ставрополье при падении вертолета пострадал один человек
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