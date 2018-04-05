Предварительной причиной падения вертолета на Ставрополье назвали отказ двигателя

Ставропольский край

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В Ставропольском крае назвали предварительную причину падения вертолета Ми-2 в Шпаковском районе

«По словам пилота, причиной падения вертолета стал отказ двигателя. Сам пилот пострадал, он госпитализирован в больницу Ставрополя», — рассказал «Интерфаксу» глава пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

Отмечается, что организаторы полета не получали соответствующих разрешений. Полет осуществлялся незаконно.

75-летний пилот вертолета получил многочисленные переломы и серьезные ожоги, пишет «Российская газета».

Как сообщали Юга.ру, вертолет упал в районе станицы Новомарьевской. На место выехали все оперативные службы.

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