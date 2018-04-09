В Крыму прооперировали трех пострадавших в ДТП с электричкой и маршруткой

Крым

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В Крыму провели операции трем гражданам, которые пострадали в ДТП с участием электрички и маршрутного автобуса

Об этом сообщили «Российской газете» в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма. Уточняется, что еще двое пострадавших находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Всего в ДТП пострадали семь человек. Из них двоих сразу направили в реанимацию, четверо смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Еще один пассажир отказался от обследования.

Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло в районе города Армянска. По предварительным данным, его спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой Керчь — Армянск.

В маршрутке было 13 человек, пять из них погибли, в том числе водитель, семеро пострадали. Никто из пассажиров электрички не пострадал. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии.

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