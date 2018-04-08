СКР завел дело на перевозчика после столкновения маршрутки и электрички в Крыму
Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с участием электрички и микроавтобуса в Крыму
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили в пресс-службе республиканского СКР.
По данным Минтранса, характер перевозки был заказным. Наличие лицензии у перевозчика — частной транспортной компании «Браво-Люкс» — уточняется.
Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло в районе города Армянска. По предварительным данным, его спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой Керчь — Армянск.
В маршрутке было 13 человек, пять из них погибли, в том числе водитель, семеро пострадали. Никто из пассажиров электрички не пострадал.
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