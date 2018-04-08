Увеличилось число пострадавших в ДТП с участием электрички и маршрутки в Крыму
Число пострадавших при столкновении электрички с микроавтобусом в Крыму выросло до семи
«В результате ДТП пострадало семеро человек, погибло — пять. Детей среди них нет. Обстоятельства случившего выясняются на месте», — цитирует РИА Новости представителя республиканского ГИБДД.
Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло в районе города Армянска. По предварительным данным, его спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой Керчь — Армянск.
Всего в маршрутке было 13 человек. Среди погибших — водитель. Никто из пассажиров электрички не пострадал.
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