МЧС предупредило жителей Кубани о заморозках

Краснодарский край

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В Краснодарском крае ночью и утром 10 апреля будет действовать экстренное предупреждение по заморозкам

В юго-восточных предгорьях региона ожидается понижение температуры до -1 °С.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Ранее спасатели предупредили, что из-за заморозков увеличивается риск повреждения и гибели сельхозкультур, и рассказали меры защиты растений и молодых всходов.

Как сообщали Юга.ру, в ближайшие три дня метеорологи спрогнозировали в Краснодарском крае потепление до 25 °С, на юге воздух прогреется до 27 °С.

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