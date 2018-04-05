МЧС предупредило о заморозках на Кубани

В Краснодарском крае 6 апреля будет действовать экстренное предупреждение по заморозкам

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 6 апреля местами на южной половине Кубани ожидаются заморозки -1...-3 °С.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю предупредили, что заморозки могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений. Чтобы защитить растения, их следует укрыть полимерной пленкой, соломой и нетканым материалом, например спанбондом. Молодые всходы следует укрыть материалами с малой теплопроводностью — грубой гофрированной бумагой, пузырчатой пленкой или соломенными или тростниковыми матами.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.