Представлен дизайн билетов на матчи ЧМ-2018
За 69 дней до начала чемпионата мира по футболу в России представлен дизайн билетов на матчи турнира
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Билет будет именным, на нем укажут полное имя владельца и всю ключевую информацию о матче: названия стадиона и команд, дата и время начала игры, а также время начала допуска болельщиков на трибуны. Пускать зрителей на территорию стадиона начнут за три часа до начала поединка, а на матче открытия и на финале — за четыре часа.
На билете также будет отмечена его категория, схема сектора и место расположения на трибуне. С обратной стороны билета перечислят список запрещенных предметов и сокращенный вариант общих условий использования билетов. На каждый билет будут нанесены элементы защиты — штрих-код и голограмма.
����ï¸�� REVEALED!— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) April 6, 2018
Check out the 2018 FIFA #WorldCup ticket design, as presented by Zabivaka! pic.twitter.com/2K9ycarK9s
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Болельщик сможет попасть на стадион при наличии билета и паспорта болельщика. Кроме того, при покупке билета необходимо пройти регистрацию на сайте fifa.com/bilet. При нарушении правил билет может быть аннулирован.
Билеты, купленные во время первых двух этапов продаж, начнут доставлять зрителям в апреле-мае, а билеты, приобретенные на последнем этапе продаж в порядке живой очереди, будут выдавать в главных билетных центрах ФИФА, которые начнут работать 18 апреля.
Как сообщали Юга.ру, мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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