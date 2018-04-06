Представлен дизайн билетов на матчи ЧМ-2018

За 69 дней до начала чемпионата мира по футболу в России представлен дизайн билетов на матчи турнира

Билет будет именным, на нем укажут полное имя владельца и всю ключевую информацию о матче: названия стадиона и команд, дата и время начала игры, а также время начала допуска болельщиков на трибуны. Пускать зрителей на территорию стадиона начнут за три часа до начала поединка, а на матче открытия и на финале — за четыре часа.

На билете также будет отмечена его категория, схема сектора и место расположения на трибуне. С обратной стороны билета перечислят список запрещенных предметов и сокращенный вариант общих условий использования билетов. На каждый билет будут нанесены элементы защиты — штрих-код и голограмма.