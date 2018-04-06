Представлен дизайн билетов на матчи ЧМ-2018

Вся Россия

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За 69 дней до начала чемпионата мира по футболу в России представлен дизайн билетов на матчи турнира

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Билет будет именным, на нем укажут полное имя владельца и всю ключевую информацию о матче: названия стадиона и команд, дата и время начала игры, а также время начала допуска болельщиков на трибуны. Пускать зрителей на территорию стадиона начнут за три часа до начала поединка, а на матче открытия и на финале — за четыре часа.

На билете также будет отмечена его категория, схема сектора и место расположения на трибуне. С обратной стороны билета перечислят список запрещенных предметов и сокращенный вариант общих условий использования билетов. На каждый билет будут нанесены элементы защиты — штрих-код и голограмма.

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Болельщик сможет попасть на стадион при наличии билета и паспорта болельщика. Кроме того, при покупке билета необходимо пройти регистрацию на сайте fifa.com/bilet. При нарушении правил билет может быть аннулирован.

Билеты, купленные во время первых двух этапов продаж, начнут доставлять зрителям в апреле-мае, а билеты, приобретенные на последнем этапе продаж в порядке живой очереди, будут выдавать в главных билетных центрах ФИФА, которые начнут работать 18 апреля.

Как сообщали Юга.ру, мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.

Болельщики Футбол ЧМ-2018

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