Бесплатные ж/д билеты для болельщиков ЧМ-2018 можно будет заказать по телефону

Операторы колл-центра транспортной дирекции чемпионата мира начали помогать футбольным фанатам с оформлением бесплатных ж/д билетов на дополнительные поезда

Ранее бронирование бесплатных билетов на поезда между городами, которые примут матчи мундиаля, было возможно только по интернету — на сайте транспортной дирекции ЧМ-2018. Между 11 городами мундиаля — Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Екатеринбургом, Саранском, Казанью, Нижним Новгородом, Самарой, Волгоградом, Ростовом-на-Дону и Сочи будут курсировать 728 бесплатных поездов. Чтобы получить право на бесплатный проезд, болельщикам нужно приобрести билеты на матч ЧМ в том городе, куда бронируется билет на поезд, и оформить паспорт болельщика.

Фанаты смогут забронировать билеты и получить консультацию о проезде по бесплатным телефонам +7 (495) 741-18-18 — для звонков из других стран, +7 (800) 775-20-18 — для звонков по России, передает портал мэра и правительства Москвы. Во время мундиаля на всех 19 ж/д вокзалах в 11 городах будут работать кассы, где также можно будет оформить бесплатный билет. «Динамика бронирования мест в поездах высокая, поэтому мы не рекомендуем откладывать до последнего момента. Также настоятельно просим всех болельщиков, кто забронировал место в бесплатном поезде, но по какой-то причине отменит поездку, аннулировать бронь и посадочный купон. Таким образом, данное место снова будет представлено в системе и у других болельщиков появится возможность забронировать это место», — цитирует ТАСС пресс-службу транспортной дирекции чемпионата мира.