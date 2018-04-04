СМИ: Подозреваемый в массовом отравлении в Таганроге подсыпал таллий в кулер, возможно, из-за мести

СМИ рассказали о конфликте подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге с коллегой

Как сообщали Юга.ру, подозреваемого — 37-летнего местного жителя — накануне задержали полицейские. По данным СМИ, задержанным оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Сотрудники предприятия рассказали «Коммерсанту», что в прошлом году у него был конфликт с одним из юристов предприятия. «В октябре прошлого года Шульга стал виновником ДТП: ночью он на автомобиле снес зеркало заднего вида юристу Сагилю Махмудову и скрылся с места аварии. Я знаю, что позже его нашли полицейские и через суд Шульгу лишили прав»,— рассказала сотрудник экономического отдела Ксения Сергус.