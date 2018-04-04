СМИ: Подозреваемый в массовом отравлении в Таганроге подсыпал таллий в кулер, возможно, из-за мести

Ростовская область

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СМИ рассказали о конфликте подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге с коллегой

Как сообщали Юга.ру, подозреваемого — 37-летнего местного жителя — накануне задержали полицейские.

По данным СМИ, задержанным оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга.

Сотрудники предприятия рассказали «Коммерсанту», что в прошлом году у него был конфликт с одним из юристов предприятия.

«В октябре прошлого года Шульга стал виновником ДТП: ночью он на автомобиле снес зеркало заднего вида юристу Сагилю Махмудову и скрылся с места аварии. Я знаю, что позже его нашли полицейские и через суд Шульгу лишили прав»,— рассказала сотрудник экономического отдела Ксения Сергус.

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По информации источника ТАСС, Шульга подсыпал таллий в кулер с водой.

Как сообщали Юга.ру, отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а одна из жительниц уверяла, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам. 

У пострадавших выпали волосы, нескольким женщинам поставили диагноз «бесплодие», еще нескольким врачи запретили рожать детей в ближайшие несколько лет. Сильнее всех пострадал один из инженеров — он частично лишился зрения и возможности ходить.

Предприятие проверяет МВД. В марте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья). Руководство завода назвало причиной отравления бытовой конфликт.

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СМИ: Подозреваемый в массовом отравлении в Таганроге подсыпал таллий в кулер, возможно, из-за мести
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