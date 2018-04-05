В Краснодаре бумажные проездные для льготников меняют на электронные

В Краснодаре на пресс-конференции о развитии общественного транспорта рассказали об электронных проездных и введении повременных билетов

Как писали Юга.ру, 5 апреля стало известно, что с 20 апреля изменится стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара — теперь одна поездка обойдется в 26 рублей (или 24 рубля — по транспортным картам). При этом социальные льготы на всех маршрутах пообещали сохранить.

«У незащищенных слоев населения льготы сохранятся. Те проездные, по которым они сейчас ездят (со стоимостью поездки около 15 рублей), сохранятся. Одно но — сейчас идет плановая замена бумажных проездных и билетов (которые нередко подделывают, делают качественные ксерокопии) на электронный проездной. Это позволит администрации города четко понимать, сколько ими льготники пользуются», — пояснил член правления Союза транспортников Кубани Иван Петров.

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев ответил на вопросы о повременной оплате проезда. Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов заявлял, что специалисты рассмотрят возможность введения так называемых повременных проездных билетов, которые действуют в течение определенного времени и дают возможность пассажирам делать пересадки без повторной оплаты.

«В рамках нынешнего движения пока рано об этом говорить. Что подразумевает повременной тариф: человек должен просчитать, за какое время он может добраться на нескольких видах транспорта из точка А до точки Б. С учетом наших пробок, отсутствия выделенных полос для общественного транспорта и так далее… На сегодняшний момент, думаю, это не совсем актуально. Сейчас мы будем популяризировать безналичную систему оплаты. Первый шаг — это скидка по транспортной карте, далее, может быть, рассмотрим вариант скидок по банковским картам», — сказал Грачев.