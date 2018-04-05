В Ставрополе осудили мужчину, который показывал подростку порно

Ставропольский край

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Суд признал жителя Ставрополя виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего

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Установлено, что в феврале 2017 года ставрополец переписывался в соцсети с 15-летним мальчиком. Мужчина вел разговоры на интимные темы, присылал несовершеннолетнему эротические фотографии и порнографию.

В отношении ставропольца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (Распространение материалов с порнографическим изображением).

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам и девяти месяцам в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее заключенного колонии осудили на 25 лет за детскую порнографию.

Порно Следственный комитет Ставрополь Суд
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