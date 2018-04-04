Социологи заявили об увеличении числа порнозависмых среди подростков
Американская организация Culture Reframed провела исследование, согласно которому средний возраст первого просмотра порнографических видео приблизился к 11 годам
Кроме того, анализ показал, что среди несовершеннолетних активно распространяется зависимость от эротического контента. Об этом говорится в исследовании, часть которого опубликована в издании Chicago Tribune.
Распространение контента для взрослых в сети и его доступность для детей привели к увеличению доли порнозависимых среди подростков. Отмечается, что более 94% тинейджеров к 14 годам становятся постоянными зрителями видео эротического содержания.
Эксперты предостерегли, что распространяемые в порно штампы — жесткий секс, насилие, объективация женщин, образ мужчины как не контролирующего себя животного — могут привести к формированию у ребенка ошибочного восприятия окружающего мира. Кроме того, у юношей может возникнуть депрессия и эректильная дисфункция из-за того, что они смогут испытывать влечение только к девушкам с экрана, а не к реальным женщинам.
Глава Culture Reframed доктор Гейл Дайнс считает, что порно разрушает человеческую сексуальность, и предлагает ввести возрастные ограничения на посещение сайтов, передает «Лента.ру».
«Чем младше мальчики, смотрящие порно, тем меньше в них эмпатии к девочкам и женщинам, тем больше вероятности, что они будут совершать преступления сексуального характера», — резюмирует социолог.
Идея этого исследования появилась посте того как правительство Великобритании предложило ввести обязательную проверку возраста посетителей порносайтов. Чтобы получить доступ, пользователю необходимо создать учетную запись в национальной системе контроля AgeChecked.
На сайте Culture Reframed говорится, что входящая в состав организации команда экспертов и ученых пытается в сложившихся условиях кризиса порнографии создать условия для образования и поддержки здорового развития детей и молодежи, отношений и сексуальности, а также ищет способы снижения травматичности порнографии.
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Напомним, по итогам 2017 года порносайты PornHub и xHamster представили статистику про популярные запросы. Рейтинг возглавили порно для женщин, персонажи мультсериала «Рик и Морти» и спиннер.
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