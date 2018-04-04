Социологи заявили об увеличении числа порнозависмых среди подростков

Американская организация Culture Reframed провела исследование, согласно которому средний возраст первого просмотра порнографических видео приблизился к 11 годам

Кроме того, анализ показал, что среди несовершеннолетних активно распространяется зависимость от эротического контента. Об этом говорится в исследовании, часть которого опубликована в издании Chicago Tribune.

Распространение контента для взрослых в сети и его доступность для детей привели к увеличению доли порнозависимых среди подростков. Отмечается, что более 94% тинейджеров к 14 годам становятся постоянными зрителями видео эротического содержания.

Эксперты предостерегли, что распространяемые в порно штампы — жесткий секс, насилие, объективация женщин, образ мужчины как не контролирующего себя животного — могут привести к формированию у ребенка ошибочного восприятия окружающего мира. Кроме того, у юношей может возникнуть депрессия и эректильная дисфункция из-за того, что они смогут испытывать влечение только к девушкам с экрана, а не к реальным женщинам.