В Адыгее заключенному колонии дали 25 лет за детскую порнографию

Верховный суд Адыгеи вынес приговор уроженцу Новороссийска, которого обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности детей

В суде установили, что с ноября 2015 года по апрель 2016 года 33-летний мужчина отбывал наказание в колонии № 1 в Адыгее.

«При помощи мобильного телефона в социальных сетях под различными псевдонимами вел переписку с семью малолетними и несовершеннолетними детьми. В ходе общения он вводил несовершеннолетних в заблуждение и получал их фотографии интимного характера. Затем под угрозой распространения полученных фотографий в социальных сетях, злоумышленник требовал от детей их другие фотографии в обнаженном виде», — сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

По совокупности преступлений суд назначил уроженцу Новороссийска наказание в 25 лет лишения свободы в колонии особого режима. На 15 лет подсудимого лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.