В МВД уточнили число пострадавших в массовом ДТП в Сочи

В Сочи на трассе под Адлером вечером 4 апреля произошли две аварии, погибли два человека и двое пострадали

«Двое погибших и двое пострадавших ехали в "Ниве". Погибшие — это пассажиры, которые сидели сзади. Водитель и пассажир переднего сиденья получили травмы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Для того чтобы деблокировать пострадавших из деформированной машины, спасатели использовали гидравлический инструмент, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Уточняется, что ограничения движения на этом участке дороги сняли. Движение восстановлено в штатном режиме.

Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло около 20:25 на дороге Адлер — «Альпика-Сервис» в районе села Галицино. Там столкнулись автомобили KIA и «Газель». Аварию увидели проезжавшие мимо на «Газели» дорожники, они остановились. Ехавшая за ними «Нива» тоже начала тормозить. А водитель ехавшего следом автомобиля Mercedes не успел сориентироваться и врезался в «Ниву», которая из-за сильного удара оказалась зажатой между «Газелью» дорожников и иномаркой.