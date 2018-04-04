В МВД уточнили обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Сочи

Две аварии произошли почти одновременно на трассе под Адлером, погибли два человека

По уточненным данным, около 20:25 на дороге Адлер — Альпика-Сервис в районе села Галицино столкнулись KIA и «Газель».

«Аварию увидели проезжающие мимо на "Газели" дорожники, они остановились. Ехавшая за ними "Нива" тоже начала тормозить. А водитель ехавшего следом "Мерседеса" не успел сориентироваться и врезался в "Ниву", которая из-за сильного удара оказалась зажатой между "Газелью" дорожников и "Мерседесом". Два человека в "Ниве" погибли на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Информация о пострадавших уточняется. Ранее сообщалось об одном госпитализированном.

На месте работает следственно-оперативная группа. Движение организовано в обход дороги, которая сейчас перекрыта.