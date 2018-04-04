В массовом ДТП в Сочи погибли два человека
В ДТП с участием шести автомобилей на скоростной трассе Адлер — Альпика-Сервис погибли два человека
Продолжение темы: В МВД уточнили обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Сочи
Авария произошла вечером 4 апреля.
«По предварительным данным, автомобиль "Нива" врезался в ехавший впереди Mercedes, после этого еще четыре авто столкнулись по цепочке», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир «Нивы», еще минимум один человек госпитализирован.
Участок дороги, где произошло ДТП, перекрыт. Сотрудники ДПС организовали объезд.
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