На Кубани завершили основные строительные работы на базах сборных ЧМ-2018

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что завершили основные строительные работы на базах сборных чемпионата мира по футболу

Сейчас рабочие заканчивают оснащение баз и отделка.

«На территории Кубани расположены шесть тренировочных площадок в местах размещения баз команд, выбранных национальными сборными. На пяти тренировочных площадках в Анапе, Геленджике и Сочи идет финишная стадия отделки, поставка оборудования. Тренировочная площадка в Краснодаре (академия ФК "Краснодар") готова к приему команды», — сказал замглавы края.

По его словам, пять площадок, обустройство которых завершается, сейчас получают заключение о соответствии от краевого департамента по надзору в строительной сфере. Их должны ввести в эксплуатацию до конца апреля. А 30 мая их должны передать в пользование оргкомитета «Россия-2018».

«После получения акта ввода в эксплуатацию объекты передадут в оперативное управление организации, которая будет осуществлять на них хозяйственную деятельность. Команды самостоятельно принимают решение о сроках заселения. Но, в соответствии с требованиями Международной федерации футбола, команды могут прибыть на базу команды не менее чем за пять дней до их первого матча в рамках ЧМ», — пояснил Долуда.

По данным краевого минспорта, фактическая готовность баз, кроме комплекса в футбольной академии, составляет 98-99%, сообщает ТАСС.