Кубань получила 237,2 млн рублей на монтаж временных зданий для ЧМ-2018
Правительство РФ выделило более 2,5 млрд рублей на мероприятия, связанные с поставкой и монтажом временных строений для чемпионата мира по футболу
Деньги предназначены для возведения сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований.
Согласно распоряжению, Краснодарский край получил 237,2 млн рублей, Ростовская область — 278,9 млн рублей.
Документом предусмотрен нераспределенный остаток в 260 млн рублей. Отмечается, что средства подлежат перераспределению на другие цели программы подготовки к проведению в 2018 году ЧМ по футболу, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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