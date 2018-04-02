Кубань получила 237,2 млн рублей на монтаж временных зданий для ЧМ-2018

Правительство РФ выделило более 2,5 млрд рублей на мероприятия, связанные с поставкой и монтажом временных строений для чемпионата мира по футболу

Деньги предназначены для возведения сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований.

Согласно распоряжению, Краснодарский край получил 237,2 млн рублей, Ростовская область — 278,9 млн рублей.

Документом предусмотрен нераспределенный остаток в 260 млн рублей. Отмечается, что средства подлежат перераспределению на другие цели программы подготовки к проведению в 2018 году ЧМ по футболу, сообщает пресс-служба Правительства РФ.