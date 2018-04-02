Роскомнадзор не получал ответа Telegram по ключам шифрования

В Роскомнадзоре прокомментировали заявления мессенджера Telegram о невозможности предоставить ФСБ ключи шифрования

«По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited», — заявили в пресс-службе регулятора.

Представитель пресс-службы отметил, что ответ Telegram рассмотрят в случае его получения, сообщает RT.