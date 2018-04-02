Роскомнадзор не получал ответа Telegram по ключам шифрования
В Роскомнадзоре прокомментировали заявления мессенджера Telegram о невозможности предоставить ФСБ ключи шифрования
«По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited», — заявили в пресс-службе регулятора.
Представитель пресс-службы отметил, что ответ Telegram рассмотрят в случае его получения, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, мессенджер ответил на уведомление Роскомнадзора, в котором требовалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей — это невозможно, так как администратор сервиса в существующей архитектуре не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений.
В конце марта Верховный суд не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера
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