Ремонт улицы Тургенева в Краснодаре затянулся на неопределенный срок
В Краснодаре депутаты ЗСК обсудили затянувшийся ремонт улиц Тургенева и Новороссийской
Председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель рассказал, что сейчас на Тургенева дорогу разрыли и оставили. Выяснилось, что работы затянулись из-за того, что выделенные средства не были освоены в срок.
«Контракт на дорожные работы был заключен не в июне, как планировалось, а только в октябре. В настоящее время у компании нет средств, чтобы вести строительство. Получить деньги можно будет ближе к июлю», — сообщает пресс-служба ЗСК.
Участники совещания предлагали другие варианты — чтобы продолжить работы, можно получить кредит. Необходимо 150 млн рублей, подрядчик сообщил, что банки не готовы предоставить такую сумму.
«Город должен хотя бы попытаться договориться с финансовым сектором, предоставить гарантии. Подрядчик может продать или заложить что-то из активов, в конце концов. Нужно искать другое решение, а не сидеть на месте. Работы необходимо продолжать», — прокомментировал председатель комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Лыбанев.
Чепель предложил разработать график строительства, чтобы выйти из кризиса, но замглавы Краснодара Артем Доронин сказал, что он будет условным — при отсутствии финансирования планировать что-то сложно. Он сказал, что подрядчик не должен был заключать контракт в октябре, зная, чем это чревато. В ответ Чепель спросил, кто отвечает за выбор подрядчика.
Как сообщали Юга.ру, директор «Единой службы заказчика» Артем Аганов объяснял, почему улицу Тургенева будут ремонтировать зимой — средства до муниципального заказчика доводятся не в конце года, а в конце весны или летом. После этого около двух месяцев идут торги.
«Мы можем отказаться от этих средств и всю следующую зиму, весну и лето, пока нам не дадут денег заново, наблюдать фотографии людей, сидящих в ямах на Тургенева и рассказывающих, как там хорошо купаться. Отказываться от средств — это не в принципах Кубани и городских властей. Если нам дали краевые средства, то мы от них не откажемся», — заявлял Аганов на пресс-конференции в начале октября 2017 года.
Он подчеркивал, что «Единая служба заказчика» несет ответственность, в том числе уголовную, за качество ремонта и за то, чтобы он был выполнен в срок.
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