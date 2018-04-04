Ремонт улицы Тургенева в Краснодаре затянулся на неопределенный срок

В Краснодаре депутаты ЗСК обсудили затянувшийся ремонт улиц Тургенева и Новороссийской

Председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель рассказал, что сейчас на Тургенева дорогу разрыли и оставили. Выяснилось, что работы затянулись из-за того, что выделенные средства не были освоены в срок.

«Контракт на дорожные работы был заключен не в июне, как планировалось, а только в октябре. В настоящее время у компании нет средств, чтобы вести строительство. Получить деньги можно будет ближе к июлю», — сообщает пресс-служба ЗСК.

Участники совещания предлагали другие варианты — чтобы продолжить работы, можно получить кредит. Необходимо 150 млн рублей, подрядчик сообщил, что банки не готовы предоставить такую сумму.

«Город должен хотя бы попытаться договориться с финансовым сектором, предоставить гарантии. Подрядчик может продать или заложить что-то из активов, в конце концов. Нужно искать другое решение, а не сидеть на месте. Работы необходимо продолжать», — прокомментировал председатель комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Лыбанев.

Чепель предложил разработать график строительства, чтобы выйти из кризиса, но замглавы Краснодара Артем Доронин сказал, что он будет условным — при отсутствии финансирования планировать что-то сложно. Он сказал, что подрядчик не должен был заключать контракт в октябре, зная, чем это чревато. В ответ Чепель спросил, кто отвечает за выбор подрядчика.