Крупный пожар в многоэтажке в Сочи произошел из-за перестройки верхнего этажа — МЧС

Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин рассказал о причинах пожара в жилой многоэтажке в Сочи

По его словам, одной из причин пожара стала пониженная огнестойкость строительных конструкций верхнего этажа из-за несоблюдения требований безопасности.

«Если говорить о конструктивных особенностях объекта, то высота пятого этажа при сдаче его в эксплуатацию составляла 5,8 метра. В результате определенных действий (собственников) были надстроены дополнительные перекрытия, получились 2-уровневые квартиры. После таких перестроек огнестойкость жилого здания оказалась значительно снижена», — цитирует Тарарыкина «Интерфакс».

Он добавил, что огонь почти полностью уничтожил шестой (мансардный) этаж и быстро распространился по пятому этажу. Этому способствовало отсутствие на мансардном и пятом этажах противопожарных перегородок. Жилой дом построили в 2015 году как самострой и ввели в эксплуатацию через суд.

В доме было зарегистрировано 34 человека, многие квартиры пустовали, на пятом этаже была заселена только одна квартира.

Как сообщали Юга.ру, пожар в пятиэтажке произошел вечером 2 апреля, площадь возгорания достигла 500 кв. метров. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что горевшее здание является самостроем. Прокуратура проверит обстоятельства пожара.