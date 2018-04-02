Губернатор Кубани назвал сгоревшую в Сочи пятиэтажку самостроем
Пожар в пятиэтажном жилом доме в центральном районе Сочи полностью ликвидирован. Здание оказалось самостроем
Как сообщали Юга.ру, пожар в доме на ул. Пятигорской, относящийся к ЖК «Панорама Сочи», произошел вечером 2 апреля.
Полностью пожар ликвидировали в 20:42, площадь его составила 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что горевшее здание относится к самостроям.
«Будет проведена тщательная проверка причин возгорания. По предварительным данным, сгоревший дом — самострой. И такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки», — цитирует Кондратьева «Интерфакс».
Жителей дома эвакуировали. Для них подготовили пункт временного размещения.
Погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет.
На месте пожара будет работать испытательная пожарная лаборатория краевого МЧС, причины будут установлены после проведения исследований проб и образцов.
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