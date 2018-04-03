Прокуратура проверит обстоятельства пожара в самострое в Сочи

В Сочи прокуратура начала проверку после пожара в многоэтажке в Сочи

«В ходе проверки будет дана оценка уполномоченным органам местного самоуправления, контроля и надзора при строительстве и эксплуатации названного многоквартирного дома, своевременной профилактике бытовых пожаров», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, пожар в пятиэтажке в ЖК «Панорама Сочи» произошел вечером 2 апреля. Огонь потушили в 20:42. Площадь пожара составила 500 кв. метров.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что горевшее здание относится к самостроям.