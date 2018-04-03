Росгвардия планирует проверить 5 тыс. ЧОПов

Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. частных охранных предприятий

Об этом заявил начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов. Он отметил, что Росгвардия не будет проводить переаттестацию предприятий.

«Несмотря на наступление столь трагичных последствий и наши субъективные оценки виновности как юрлиц, так и физлиц на предприятии, у нас нет оснований говорить о проведении какой-либо переаттестации предприятий», — цитирует Веденова РБК.

Через день после пожара в торговом центре в Кемерове руководство Росгвардии подписало «соответствующие телеграммы на места», в которых предписывалось провести проверку всех общественных мест, которые охраняют ЧОПы, оценить соответствие деятельности охранных предприятий требованиям закона.

По словам Веденова, в стране более 26 тыс. объектов находятся под охраной более 5 тыс. ЧОПов

«Мы будем поднимать все документы, договора, мы оценим все эти 5 с лишним тыс. предприятий. Мы склонны предполагать, что факты несоответствия предъявляемым требованиям будут и на других субъектах», — отметил генерал-лейтенант.