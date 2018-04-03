На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат количество автобусов к кладбищам

Автотранспортные предприятия Сочи на Пасху и Радоницу обеспечат движение ко всем кладбищам города

8 и 17 апреля будет увеличена интенсивность движения на 15 маршрутах, в том числе на улицу Дагомысскую, в села Барановка, Раздольное и другие, где есть кладбища, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.

Кроме того, дополнительно к существующим маршрутам в эти дни с 8:00 до 18:00 будут курсировать два автобуса от пересечения улиц Павлова и Изумрудной до верхнего кладбища в Лазаревском районе.