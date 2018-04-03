На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат количество автобусов к кладбищам

Краснодарский край

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Автотранспортные предприятия Сочи на Пасху и Радоницу обеспечат движение ко всем кладбищам города

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8 и 17 апреля будет увеличена интенсивность движения на 15 маршрутах, в том числе на улицу Дагомысскую, в села Барановка, Раздольное и другие, где есть кладбища, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.

Кроме того, дополнительно к существующим маршрутам в эти дни с 8:00 до 18:00 будут курсировать два автобуса от пересечения улиц Павлова и Изумрудной до верхнего кладбища в Лазаревском районе.

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По информации управления по организации похоронного дела администрации Сочи, в рамках подготовки к пасхальным мероприятиям на всех 107 кладбищах города ведется уборка и работы по благоустройству.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 17 апреля объявили выходным днем в связи с Радоницей.

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