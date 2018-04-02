На Кубани 17 апреля объявили выходным днем в связи с Радоницей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении 17 апреля нерабочим днем

В документе говорится, что этот день официально объявлен нерабочим «в связи со сложившейся в Краснодарском крае традицией поминовения и обращением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора».

Руководителям органов исполнительной власти и органам местного самоуправления, а также работодателям также рекомендовано сделать этот день нерабочим. При этом в документе отмечается, что этот день не будет выходным для работников транспортной отрасли, объектов энергетики и ЖКХ и других предприятий, остановка которых невозможна по тем или иным причинам.

Муниципальным властям поручено обеспечить все условия для проведения поминальных мероприятий, а краевому МВД — провести необходимые мероприятия по охране общественного порядка.

Радоница — праздник поминовения усопших, приходящийся на девятый день после Пасхи. В этот день принято посещать могилы близких и молиться об упокоении усопших — на кладбищах и во время богослужений, проходящих утром в церквях.