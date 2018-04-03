В Краснодаре на Новороссийской приступили к финальной укладке асфальта
В Краснодаре на улице Новороссийской приступили к завершающему этапу капитального ремонта участка от улицы Северной до Шевченко
Заместитель главы Краснодара Артем Доронин рассказал, что на улице укладывают финишный слой асфальта.
«К концу недели панируется выполнить около 60% работ. После асфальтирования на проезжую часть нанесут дорожную разметку», — цитирует Доронина пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, движение на улице Новороссийской обещали открыть до конца 2017 года. Однако накануне Нового года стало известно, что открытие движения переносится на неопределенный срок, потому что из-за дождей промокло основание дороги и укладывать асфальт было нельзя.
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