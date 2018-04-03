В Краснодаре на Новороссийской приступили к финальной укладке асфальта

В Краснодаре на улице Новороссийской приступили к завершающему этапу капитального ремонта участка от улицы Северной до Шевченко

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин рассказал, что на улице укладывают финишный слой асфальта. «К концу недели панируется выполнить около 60% работ. После асфальтирования на проезжую часть нанесут дорожную разметку», — цитирует Доронина пресс-служба администрации Краснодара.