В Краснодаре открытие движения на улице Новороссийской перенесли из-за дождей

В Краснодаре открытие движения автомобилей по улице Новороссийской отложили на неопределенный срок

Директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов сообщил, что на улице осталось заасфальтировать 800 метров.

«Две недели назад было завершено формирование основания дороги для этого участка. Но пошли дожди. Последние несколько дней стояла сухая погода, однако проведенные лабораторные пробы основания дороги показали, что оно замочено и за эти дни не просохло, поэтому асфальтировку проводить нельзя», — говорится в комментарии, который предоставили Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы продолжатся, когда основание дороги будет сухим, это зависит от температуры и погоды.