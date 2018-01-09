В Краснодаре на улице Новороссийской возобновили укладку асфальта

Мэрия Краснодара 8 января сообщила о возобновлении ремонта на улице Новороссийской

На дороге заменили намокшее основание на сухое, его готовность подтвердили лабораторные исследования. Директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов рассказал, что в начале января полностью заменили около 180 метров основания в районе улицы Селезнева, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, ранее движение на улице Новороссийской обещали открыть до конца 2017 года. Однако накануне Нового года Артем Аганов сообщил, что открытие движения переносится на неопределенный срок, потому что из-за дождей помокло основание дороги и укладывать асфальт было нельзя. Работы обещали продолжить, когда основание дороги будет сухим.