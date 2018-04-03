В Ростове на Западном ограничат движение транспорта

В администрации Ростова-на-Дону 3 апреля сообщили, что по всей улице Тренева, расположенной в Западном районе города, будет ограничено движение транспорта

«С 22 апреля по 15 мая на улице Тренева будут делать ремонт, из-за этого вводятся ограничения», — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Также из-за ремонтных работ будет ограничено движение транспорта на улице Троллейбусной с 22 апреля по 1 сентября.

Как писали Юга.ру, в Ростове в апреле ограничат движение транспорта по улицам Малиновского, Еременко, на площади Карла Маркса и на проспекте Чехова.