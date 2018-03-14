Бывший вице-губернатор Кубани Муравьев покинул пост гендиректора ФК «Динамо» из-за несогласованной сделки

Евгений Муравьев покинул пост генерального директора московского футбольного клуба «Динамо»

Такое решение было принято на заседании совета директоров АО «Футбольный клуб "Динамо-Москва"». Причиной послужило проведение Муравьевым сделки без одобрения совета директоров.

«Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Е.И. Муравьева в качестве генерального директора. В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Е.И. Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

Речь идет о покупке клубом 27-летнего защитника «Кельна» Константина Рауша. Как пишет «Спорт-Экспресс», он обошелся «Динамо» в 1,5 млн евро, которые клуб заплатил «Кельну» плюс 1 млн 250 тыс. евро комиссионных, которые и были выплачены на счета фирмы Golden Toys, оказывающей посреднические услуги при приобретении игрока.

Основная претензия к Муравьеву состоит в том, что сделки проведены без одобрения совета директоров. И так как в договоре отсутствовало так называемое «отменительное условие», при котором впоследствии договор можно признать недействительным, сейчас у клуба нет иного варианта, кроме как признать факт оказания услуги и согласиться выполнять условия договора. Издание предполагает, что «рассмотрев текст документа и наведя справки, комиссия увидела аффилированность Муравьева и лиц, стоящих за "Золотыми игрушками"».

Собранные о сделке материалы «Динамо» передаст в компетентные органы.

Как сообщали Юга.ру, бывший вице-губернатор Краснодарского края и бывший гендиректор ФК «Кубань» Евгений Муравьев занял пост гендиректора «Динамо» в сентябре 2016 года.

Пост гендиректора «Кубани» Муравьев занимал с августа 2014 года, в июле 2015 года. Позднее стало известно о том, что в отношении него хотят возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Эпизод, вменяемый следствием, относился к периоду работы Муравьева на посту вице-губернатора. Следствие полагало, что в 2008 году предприниматель попросил Муравьева содействовать в реализации инвестпроекта, за что в качестве вознаграждения бизнесмен передал родственнику чиновника квартиру в Геленджике, однако Муравьев своих обещаний не выполнил. Суд в возбуждении дела отказал.