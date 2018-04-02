В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов со сведениями, порочащими честь и достоинство

Вся Россия

Распечатать

В Государственную думу РФ внесли законопроект, позволяющий блокировать доступ к сайтам с данными, которые суд признает порочащими честь, достоинство или деловую репутацию

Читайте также:

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно документу, служба судебных приставов будет ответственной за передачу информации Роскомнадзору для блокировки сайтов. Приставы должны будут это делать по истечении срока исполнения судебного решения об удалении сведений, порочащих честь гражданина или юридического лица.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», — следует из пояснительной записки к документу, опубликованному на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Заместить главы комитета по безопасости Госдумы Анатолий Выборный уточнил, что в инициативе речь идет исключительно об исполнении решения суда.

«Все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Они используются для удаления информации экстремистского толка — в этом случае по закону достаточно обращения Генпрокуратуры», — цитирует RT депутата.

Читайте также:

По действующему законодательству, суд или приставы не могут требовать блокировки данных, признанных порочащими честь и достоинство. Приставы имеют право периодически штрафовать ответчика, если тот не исполнил решение об удалении сведений.

Аналогичная ситуация сложилась с фильмом Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». В мае 2017 упомянутый в расследовании миллиардер Алишер Усманов выиграл суд у Навального и потребовал удалить порочащую информацию, однако эпизоды фильма до сих пор не удалены.

Законопроекты Интернет Роскомнадзор
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

На Ставрополье во время проверок торговых центров нашли более 1,2 тыс. нарушений
В России торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах
В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов со сведениями, порочащими честь и достоинство
Кубань получит более 8,6 млн рублей на развитие дорог
В Ростове будет создан новый мужской гандбольный клуб «Тавр»
В Сочи мужчину будут судить за нападение на сотрудников скорой помощи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале