В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов со сведениями, порочащими честь и достоинство

В Государственную думу РФ внесли законопроект, позволяющий блокировать доступ к сайтам с данными, которые суд признает порочащими честь, достоинство или деловую репутацию

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно документу, служба судебных приставов будет ответственной за передачу информации Роскомнадзору для блокировки сайтов. Приставы должны будут это делать по истечении срока исполнения судебного решения об удалении сведений, порочащих честь гражданина или юридического лица.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», — следует из пояснительной записки к документу, опубликованному на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Заместить главы комитета по безопасости Госдумы Анатолий Выборный уточнил, что в инициативе речь идет исключительно об исполнении решения суда.

«Все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Они используются для удаления информации экстремистского толка — в этом случае по закону достаточно обращения Генпрокуратуры», — цитирует RT депутата.