Китайская космическая станция «Тяньгун-1» упала в Тихий океан

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» 2 апреля сошла с орбиты и разрушилась в слоях атмосферы Земли над Тихим океаном

Станция вернулась в атмосферу в 3:16 по московскому времени, большая ее часть сгорела в южной части океана, передает RT .

«Тяньгун-1» стала первой орбитальной станцией в истории Китая, ее запустили в космос в 2011 году. Китайские специалисты проводили на ней научные и технические эксперименты, отрабатывали стыковку и другие технологии для следующих орбитальных станций. За пять лет на «Тяньгун-1» отправили три космических корабля, два из них — пилотируемые.

Из-за торможения о верхние слои атмосферы станция постоянно снижалась, поэтому раз в несколько месяцев было необходимо корректировать ее высоту. В 2016 году связь со станцией была потеряна и ее снижение стало неконтролируемым, передает «N+1».