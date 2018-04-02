Китайская космическая станция «Тяньгун-1» упала в Тихий океан
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» 2 апреля сошла с орбиты и разрушилась в слоях атмосферы Земли над Тихим океаном
Станция вернулась в атмосферу в 3:16 по московскому времени, большая ее часть сгорела в южной части океана, передает RT.
Tiangong-1, China' s experimental space lab, reenters the Earth's atmosphere at around 8:15 a.m. on Monday https://t.co/SYVDknK5ic pic.twitter.com/2trIJylHc3— XHscitech (@XHscitech) April 2, 2018
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«Тяньгун-1» стала первой орбитальной станцией в истории Китая, ее запустили в космос в 2011 году. Китайские специалисты проводили на ней научные и технические эксперименты, отрабатывали стыковку и другие технологии для следующих орбитальных станций. За пять лет на «Тяньгун-1» отправили три космических корабля, два из них — пилотируемые.
Из-за торможения о верхние слои атмосферы станция постоянно снижалась, поэтому раз в несколько месяцев было необходимо корректировать ее высоту. В 2016 году связь со станцией была потеряна и ее снижение стало неконтролируемым, передает «N+1».
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