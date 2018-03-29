В горах Сочи снова выпал желтый снег

29 марта в горах в районе Сочи снова выпал желтый снег

Райдеры размещают в соцсетях фотографии и шутят про бесплатный крем-брюле в Красной Поляне. В пресс-службах горнолыжных курортов порталу Юга.ру сообщили, что цвет снега никак не повлиял на режим катания и не отразился на работе трасс.

Как пояснили в метеослужбах курортов, причина необычного цвета снега — перенос пыли из северных областей Африки. Она ярче всего видна на заснеженных горных трассах. В пунктах проката советуют обработать лыжи и сноуборды плюсовой смазкой для более комфортного катания.

Как сообщали Юга.ру, 23 марта жители Краснодара, края и всего Черноморского побережья Кубани наблюдали дождь с частицами пыли. В соцсетях писали, что осадки с примесью цвета ржавчины пошли из-за взрыва на химзаводе в Белореченске, но власти района опровергли эту информацию. НАСА объяснило, почему осадки были желтого цвета — в атмосфере над Европой оказалось большое количество пыли, попавшей в воздух из Северной Африки.

Отметим, ранее на юге России отмечалось аналогичное явление. В октябре 2017 года в Сочи прошел грязный дождь, а в Ставрополе в этот же день выпали осадки с песком, который ветром принесло из Турции.